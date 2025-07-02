Пошкоджено електромережі: на Житомирщині вибух залишив сотні людей без світла

За даними "Житомиробленерго", через вибух, який стався сьогодні близько 18:00 поблизу села Березина було пошкоджено три лінії електропередачі 10кВ. У зв'язку з цим відключено 50 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ.

Наразі без електроенергії перебуває 735 помешкань.

"Над ліквідацією наслідків працюють 9 оперативно-виїзних бригад, які укомплектовані всім необхідним. Докладаємо максимум зусиль, аби якомога швидше відновити електропостачання", - сказано у повідомленні.

Фото: наслідки вибуху біля Житомира (facebook.com/ztoe.com.ua)

Вибух біля Житомира

Сьогодні ввечері на трасі Київ-Чоп, неподалік міста Житомир, стався масштабний вибух. Спочатку повідомлялось, що вибух стався на автозаправній станції. Однак згодом місцева влада повідомила, що інцидент стався неподалік АЗС.

Наразі відомо, що внаслідок вибуху загинули дві людини, постраждали - 15.

Детально про те, що відомо про вибух - читайте у матеріалі РБК-Україна.