Пошкоджено два поверхи. РФ сьогодні обстріляла будівлю ОВА у Херсоні

У середу, 14 грудня, російські окупанти обстріляли будівлю Херсонської ОВА. Пошкоджено два поверхи.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Близько 11:00 рашисти з реактивних систем залпового вогню вдарили по середмістю Херсона. Снаряди поцілили у будівлю Херсонської ОВА - пошкоджені два поверхи", - розповів він.

За попередньою інформацією, як додав Тимошенко, постраждалих немає.