Повреждения в трех районах: последствия атаки дронов на Черкассы и область (фото)

В Черкасской области дронами РФ атакованы три района. В частности, в Черкассах повреждено здание автовокзала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца в Telegram.

"С ночи Черкасская область была под вражеским прицелом. К счастью, прошло без пострадавших. Силами ПВО, наших мобильных огневых групп и РЭБ-противодействия уничтожено 6 ударных БПЛА. Однако имеем и попадания", - рассказал он. Черкасский район Здесь оккупанты целили по объектам инфраструктуры.В частности, повреждено здание полностью гражданского автовокзала в Черкассах. "Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Также повреждено админздание частного предприятия и автомобиля", - отметил глава ОВА. Последствия обстрела автовокзала в Черкассах 23 октября (t.me/cherkaskaODA) Золотоношский район Обломки российского железа изуродовали крышу частного дома. Уманский район Обломками БПЛА разрушен частный гараж и несколько автомобилей.Обследование территории продолжается.