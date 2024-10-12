Пошкодження в трьох районах. Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла (відео)

Атака РФ на Запоріжжя

В ніч на 12 жовтня російські війська знову атакували Запоріжжя. Окупанти завдали три удари по місту, спричинивши руйнування житлових будинків і промислових об'єктів.

Для ударів загарбники використали КАБи. Під ударом опинились не тільки будинки та об'єкт інфраструктури, а і територія кінного клубу.

Внаслідок атаки спочатку повідомлялось про трьох постраждалих, серед яких 11-річна дівчинка. Наразі вона отримала медичну допомогу та вже перебуває вдома.

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