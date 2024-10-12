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Пошкодження в трьох районах. Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла (відео)

Фото: кількість постраждалих у Запоріжжі після ударів КАБ зросла до чотирьох людей (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість постраждалих у Запоріжжі після ударів КАБ зросла до чотирьох людей. Пошкодження зафіксовано одразу у трьох районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Кількість постраждалих - 4 людини. Всі від госпіталізації відмовились", - розповів він.

За даними голови ОВА, удари росіян по місту завдали шкоди в Шевченківському, Олександрівському та Вознесенівському районах Запоріжжя. 

"Станом на 12:00 ушкоджень зазнали 26 приватних та 3 багатоквартирних будинки", - зазначив Федоров.

Атака РФ на Запоріжжя

В ніч на 12 жовтня російські війська знову атакували Запоріжжя. Окупанти завдали три удари по місту, спричинивши руйнування житлових будинків і промислових об'єктів.

Для ударів загарбники використали КАБи. Під ударом опинились не тільки будинки та об'єкт інфраструктури, а і територія кінного клубу.

Внаслідок атаки спочатку повідомлялось про трьох постраждалих, серед яких 11-річна дівчинка. Наразі вона отримала медичну допомогу та вже перебуває вдома.

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