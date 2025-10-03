ua en ru
Пошкодження кабелів у Балтійському морі: фінський суд виніс несподіване рішення

Фінляндія, П'ятниця 03 жовтня 2025 16:50
Пошкодження кабелів у Балтійському морі: фінський суд виніс несподіване рішення Фото: у Фінляндії суд відмовився розглядати звинувачення, висунуті членам екіпажу Eagle S (marinetraffic.com)
Автор: Оксана Тесленко

Фінляндія не має юрисдикції для судового переслідування капітана та двох його помічників з нафтового танкера Eagle S із російського "тіньового флоту", яких звинувачували у пошкодженні підводних кабелів у Балтійському морі.

Про це ухвалив Гельсінський районний суд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Згідно з рішенням суду, ухваленим 3 жовтня, фінська держава повинна сплатити судові витрати моряків, які становлять приблизно 195 тисяч євро.

Прокурор вимагав, щоб капітан Eagle S Давіт Вадачкорія та помічники капітана Роберт Егізарян і Сантуш Кумар Чаурасія були засуджені щонайменше до 2,5 року безумовного позбавлення волі.

Під час процесу адвокат судновласника Eagle S, а також обвинувачені наголошували, що Фінляндія не має юрисдикції у цій справі. Тепер окружний суд ухвалив таке саме рішення.

Що сталось з кабелями в Балтійському морі

Нагадаємо, 25 грудня у Фінляндії заявили про пошкодження підводного електрокабелю з Естонією, що розташований у Балтійському морі. Фінський національний оператор електромереж Fingrid розповів, що був пошкоджений підводний електрокабель Estlink 2, який з'єднує Фінляндію та Естонію.

Пізніше стало відомо, що постраждали два кабелі зв'язку групи Elisa, та один - CITIC Telecom.

Причина несправності поки що не встановлена, зараз проводиться розслідування.

26 грудня ЗМІ писали, що влада Фінляндії розслідує справу нафтового танкера, який, ймовірно, є частиною тіньового флоту Росії.

Крім того, президент Фінляндії Александр Стубб закликав світ протидіяти ризикам, які становлять судна тіньового флоту РФ.

