Пошкодження кабелів у Балтійському морі: фінський суд виніс несподіване рішення

Фінляндія не має юрисдикції для судового переслідування капітана та двох його помічників з нафтового танкера Eagle S із російського "тіньового флоту", яких звинувачували у пошкодженні підводних кабелів у Балтійському морі.

Про це ухвалив Гельсінський районний суд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Згідно з рішенням суду, ухваленим 3 жовтня, фінська держава повинна сплатити судові витрати моряків, які становлять приблизно 195 тисяч євро. Прокурор вимагав, щоб капітан Eagle S Давіт Вадачкорія та помічники капітана Роберт Егізарян і Сантуш Кумар Чаурасія були засуджені щонайменше до 2,5 року безумовного позбавлення волі. Під час процесу адвокат судновласника Eagle S, а також обвинувачені наголошували, що Фінляндія не має юрисдикції у цій справі. Тепер окружний суд ухвалив таке саме рішення.