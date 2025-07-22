Пошкоджені будинки, торговий центр та понад десяток авто: наслідки обстрілу Сум

Росіяни пізно ввечері, 21 липня, завдали удар по місту Суми. Внаслідок обстрілу зафіксовано багато пошкоджень та є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова.

Зокрема, через удар РФ по житловому району міста пошкоджені 5 багатоповерхових будинків, торговий центр та 18 автомобілів.

"До медичного закладу доставили двох мешканців одного з найбільш пошкоджених будинків. 60-річну жінку та 38-річного чоловіка обстежують та надають медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Григоров додав, що після удару РФ багато мешканців спального району перебувають у шоковому стані. Попередньо, за допомогою медиків звернулися 12 людей.

"На місці влучання працюють медики, психологи, екстрені служби - постраждалим надається вся необхідна допомога", - резюмував він.

Також варто зазначити , що цей допис був відповіддю на його попередній пост, де він писав, що о 22:30 росіяни завдали удар по території Ковпаківського району Сумської громади.