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Пошкоджені будинки, торговий центр та понад десяток авто: наслідки обстрілу Сум

Вівторок 22 липня 2025 00:42
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Пошкоджені будинки, торговий центр та понад десяток авто: наслідки обстрілу Сум Фото: після удару РФ багато мешканців спального району перебувають у шоковому стані (facebook.com/DSNSPOLTAV)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни пізно ввечері, 21 липня, завдали удар по місту Суми. Внаслідок обстрілу зафіксовано багато пошкоджень та є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова.

Зокрема, через удар РФ по житловому району міста пошкоджені 5 багатоповерхових будинків, торговий центр та 18 автомобілів.

"До медичного закладу доставили двох мешканців одного з найбільш пошкоджених будинків. 60-річну жінку та 38-річного чоловіка обстежують та надають медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Григоров додав, що після удару РФ багато мешканців спального району перебувають у шоковому стані. Попередньо, за допомогою медиків звернулися 12 людей.

"На місці влучання працюють медики, психологи, екстрені служби - постраждалим надається вся необхідна допомога", - резюмував він.

Також варто зазначити , що цей допис був відповіддю на його попередній пост, де він писав, що о 22:30 росіяни завдали удар по території Ковпаківського району Сумської громади.

Обстріл Сум

Нагадаємо, що ввечері у мережі писали, що в Сумах було чути звуки вибухів. Згодом інформацію прокоментував виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар.

Він заявив, що попередньо, два вибухи, які було чути - це було влучання керованих авіаційних бомб по одному з районів міста.

Вже тоді Кобзар підтвердив, що внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Зокрема, там було вибито вікна та зруйновано балкони.

Пізніше він уточнив, що о 8 ранку в садочку №22 буде розгорнути о штам з ліквідації наслідків.

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