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Поврежденные дома, торговый центр и более десятка авто: последствия обстрела Сум

Вторник 22 июля 2025 00:42
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Поврежденные дома, торговый центр и более десятка авто: последствия обстрела Сум Фото: после удара РФ многие жители спального района находятся в шоковом состоянии (facebook.com/DSNSPOLTAV)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне поздно вечером, 21 июля, нанесли удар по городу Сумы. В результате обстрела зафиксировано много повреждений и есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова.

В частности, из-за удара РФ по жилому району города повреждены 5 многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей.

"В медицинское учреждение доставили двух жителей одного из наиболее поврежденных домов. 60-летнюю женщину и 38-летнего мужчину обследуют и оказывают медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Григоров добавил, что после удара РФ многие жители спального района находятся в шоковом состоянии. Предварительно, за помощью медиков обратились 12 человек.

"На месте попадания работают медики, психологи, экстренные службы - пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - резюмировал он.

Также стоит отметить, что это сообщение было ответом на его предыдущий пост, где он писал, что в 22:30 россияне нанесли удар по территории Ковпаковского района Сумской громады.

Обстрел Сум

Напомним, что вечером в сети писали, что в Сумах были слышны звуки взрывов. Впоследствии информацию прокомментировал исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.

Он заявил, что предварительно, два взрыва, которые были слышны - это было попадание управляемых авиационных бомб по одному из районов города.

Уже тогда Кобзарь подтвердил, что в результате обстрела поврежден многоквартирный дом. В частности, там были выбиты окна и разрушены балконы.

Позже он уточнил, что в 8 утра в саду №22 будет развернут штамп по ликвидации последствий.

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