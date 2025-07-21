Окупанти атакували Суми КАБами: пошкоджено будинок, є поранені

Пізно ввечері, 21 липня, ворог завдав удари КАБами по місту Суми. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок та є поранені.

Про це заявив виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Шановна громадо! Попередньо, два вибухи, які ви щойно чули - це було влучання КАБів по одному з районів нашого міста", - йдеться у повідомленні.

Кобзар уточнив, що попередньо, загиблих немає, однак троє людей постраждали.

Крім того він додав, що внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. В ньому вибито вікна та зруйновано балкони.

"На місці працюють усі необхідні служби. Бережіть себе та близьких", - резюмував він.

Оновлено о 23:42

"Завтра о 08:00 у садочку №22 буде розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", - поінформував Кобзар.