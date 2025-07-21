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Окупанти атакували Суми КАБами: пошкоджено будинок, є поранені

Понеділок 21 липня 2025 23:27
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Окупанти атакували Суми КАБами: пошкоджено будинок, є поранені Фото: на місці працюють всі необхідні служби (facebook.com/DSNSPOLTAV)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 21 липня, ворог завдав удари КАБами по місту Суми. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок та є поранені.

Про це заявив виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Шановна громадо! Попередньо, два вибухи, які ви щойно чули - це було влучання КАБів по одному з районів нашого міста", - йдеться у повідомленні.

Кобзар уточнив, що попередньо, загиблих немає, однак троє людей постраждали.

Крім того він додав, що внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. В ньому вибито вікна та зруйновано балкони.

"На місці працюють усі необхідні служби. Бережіть себе та близьких", - резюмував він.

Оновлено о 23:42

"Завтра о 08:00 у садочку №22 буде розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", - поінформував Кобзар.

Обстріли міста Суми

Нагадаємо, що російські окупанти регулярно атакують місто дронами, ракетами та авіабомбами.

Зокрема, вдень 20 липня, ворог обстріляв місто дроном. Унаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, автомобіль та мережу електропередач.

Крім того, до медиків звернулися 7-річний хлопчик та його 34-річна мама, які перебували поруч із місцем вибуху.

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