ua ru
Вт, 06 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пошкоджені будинки та обірвані мережі. У поліції показали наслідки атаки на Київську область

Новость на русском →
Вівторок 06 червня 2023 16:19
Пошкоджені будинки та обірвані мережі. У поліції показали наслідки атаки на Київську область Фото: у поліції показали наслідки атаки на Київську область (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогоднішня нічна атака російських окупантів призвела до руйнувань у Київській області. Зокрема, обстріли пошкодили низку житлових будинків та призвели до обриву електромереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"7 житлових будинків та багатоповерхівка пошкоджені внаслідок нічної атаки ворога на Київщину. Уражень також зазнали кілька об’єктів цивільної інфраструктури та офісні приміщення", - написав він.

Окрім того, через ракетні обстріли в одному із районів області було обірвано електромережі.

До того ж уламки ракет виявили також в лісових масивах та на полях двох районів області.

Загалом за добу до поліції Київської області надійшло понад 50 повідомлень про виявлення уламків повітряних об’єктів на території області.

Загиблих та потерпілих немає.

Тим часом правоохоронці та рятувальники евакуювали з приміщення лікарні 63 особи, серед яких 8 дітей.

Нічний обстріл Києва та області

Сьогодні вночі спершу в Київській області спрацювали сили ППО.

Пізніше вибухи пролунали у Деснянському районі Києва. Там зафіксували падіння уламків на проїжджу частину, також було пошкоджено лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибито вікна магазину.

Сили ППО знищили всі 35 російських крилатих ракет під час нічної атаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Війна Росії проти України
NEWS
Стратегічний вузол. Де знаходиться Каховська ГЕС та чим загрожує її руйнування
Стратегічний вузол. Де знаходиться Каховська ГЕС та чим загрожує її руйнування
DAILY
Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет