Пошкоджені будинки та обірвані мережі. У поліції показали наслідки атаки на Київську область

Сьогоднішня нічна атака російських окупантів призвела до руйнувань у Київській області. Зокрема, обстріли пошкодили низку житлових будинків та призвели до обриву електромереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова .

"7 житлових будинків та багатоповерхівка пошкоджені внаслідок нічної атаки ворога на Київщину. Уражень також зазнали кілька об’єктів цивільної інфраструктури та офісні приміщення", - написав він.

Окрім того, через ракетні обстріли в одному із районів області було обірвано електромережі.

До того ж уламки ракет виявили також в лісових масивах та на полях двох районів області.

Загалом за добу до поліції Київської області надійшло понад 50 повідомлень про виявлення уламків повітряних об’єктів на території області.

Загиблих та потерпілих немає.

Тим часом правоохоронці та рятувальники евакуювали з приміщення лікарні 63 особи, серед яких 8 дітей.

Нічний обстріл Києва та області

Сьогодні вночі спершу в Київській області спрацювали сили ППО.

Пізніше вибухи пролунали у Деснянському районі Києва. Там зафіксували падіння уламків на проїжджу частину, також було пошкоджено лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибито вікна магазину.

Сили ППО знищили всі 35 російських крилатих ракет під час нічної атаки.

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