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Поврежденные дома и оборванные сети. В полиции показали последствия атаки на Киевскую область

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Вторник 06 июня 2023 16:19
Поврежденные дома и оборванные сети. В полиции показали последствия атаки на Киевскую область Фото: в полиции показали последствия атаки на Киевскую область (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодняшняя ночная атака российских оккупантов привела к разрушениям в Киевской области. В частности, обстрелы повредили ряд жилых домов и привели к обрыву электросетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небитова.

"7 жилых домов и многоэтажка повреждены в результате ночной атаки врага на Киевскую область. Поражения также получили несколько объектов гражданской инфраструктуры и офисные помещения", - написал он.

Кроме того, из-за ракетных обстрелов в одном из районов области были оборваны электросети.

К тому же, обломки ракет обнаружили также в лесных массивах и на полях двух районов области.

Всего в сутки в полицию Киевской области поступило более 50 сообщений об обнаружении обломков воздушных объектов на территории области.

Погибших и потерпевших нет.

Между тем, правоохранители и спасатели эвакуировали из помещения больницы 63 человека, среди которых 8 детей.

Ночной обстрел Киева и области

Сегодня ночью сперва в Киевской области сработали силы ПВО.

Позже взрывы прогремели в Деснянском районе Киева. Там зафиксировали падение обломков на проезжую часть, также были повреждены линии электропередач троллейбусного сообщения, частично выбиты окна магазина.

Силы ПВО уничтожили все 35 российских крылатых ракет во время ночной атаки.

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