Пошкоджені будинки, школа і магазини: фото наслідків нічної атаки РФ по Чернігову

"Попередньо, троє поранених: жінка, двоє чоловіків. Їх із серйозними травмами госпіталізовано до міських лікувальних закладів", - повідомив Чаус.

Глава ОВА уточнив, що зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, школи, кільках магазинів, зупинки та будинків у приватному секторі. Крім того, ворог поцілив у промислове підприємство. Станом на момент публікації допису, о 04:31, підрозділу ДСНС локалізують пожежу.

"На місці розгорнуто штаб із ліквідації наслідків, працюють всі відповідні служби", - додав він.

Фото: наслідки атаки РФ по Чернігову (t.me/chernigivskaODA)

Через декілька хвилин Брижинський уточнив, що кількість постраждалих становить 4 особи: дав жінки та два чоловіки. Причому чоловіки отримали тяжкі поранення. Наразі всі постраждалі перебувають у медичних закладах.

Також він підтвердив, що у місті пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, навчальний заклад та промислова підприємство. Крім того, один приватний будинок згорів.