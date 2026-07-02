Пошкоджені будинки, пожежі та перша жертва: все про обстріл Києва

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Київ під атакою балістики та крилатих ракет після хвилі дронів

Пошкоджена підстанція швидкої, готель у центрі та житлові будинки

Вже відомо про перших постраждалих, серед них є медики

З'явилась інформація про першу жертву російського обстрілу

Шевченківський район

У центрі міста уламки та снаряди влучили в триповерхову нежитлову будівлю та дах одного зі столичних готелів, де виникли масштабні пожежі. Саме тут зафіксовано інформацію про постраждалих - 5 осіб станом на 02:32.

За інформацією від мера міста, поранення отримали 5 медичних працівників, один з них - парамедик - у вкрай важкому стані.

Також відомо про часткове руйнування медичного закладу.

Як уточнив Віталій Кличко, пошкоджень зазнала будівля, в якій знаходиться одна з підстанцій швидкої допомоги. Окрім медиків, отримали поранення і водії підстанції. Двох постраждалих госпіталізували.

Голосіївський район

Внаслідок ворожої атаки спалахнув дах багатоповерхового житлового будинку. На місці працюють підрозділи ДСНС.

Деснянський район

Через обстріл зафіксовано часткове руйнування житлового будинку, в ньому заблоковані люди.

Печерський район

Зафіксовано пожежі за двома адресами поряд із житловими будинками.

Солом'янський район

Виникла пожежа поряд із адміністративною будівлею.

Оновлено 3:40

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків біля житлового будинку в одній із квартир заблоковані люди, повідомляє Віталій Кличко.

Також у Дарниці зафіксовано загоряння приватних будинків. Водночас у Святошинському районі триває пожежа в приватному будинку.

Крім того, в іншому приватному будинку цього ж району, в який влучили уламки, також заблоковані мешканці.

Наразі відомо про шістьох постраждалих, всі вони госпіталізовані.

Оновлено 3:51

Міський голова повідомляє про вже одинадцятьох поранених у столиці. За даними КМВА, одна людина загинула внаслідок атаки.