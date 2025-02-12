Атака на Київську область: в ОВА показали руйнування, є постраждала

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на в. о. голови Київської ОВА Миколу Калашника .

За словами очільника ОВА, у Бориспільському районі під час ворожої атаки руйнувань зазнали 10 приватних будинків. Ще одне житло постраждало у Фастівському районі.

Обстеження показали, що у будинках пошкоджені фасади, вибило двері та вікна. Окрім того, понівечені два автомобілі та господарчі будівлі. В ОВА повідомили, що усім власникам пошкоджених будинків надали необхідну допомогу.

Літній жінці у Бориспільському районі знадобилася медична допомога через обстріли. 70-річна жителька отримала гостру реакцію на стрес. Їй допомогли на місці, не доставляючи до лікарні.

В Обухівському районі внаслідок атаки ворога сталася пожежа нежитлових приміщень. Наразі її ліквідували рятувальники. Критична інфраструктура внаслідок ракетної атаки не постраждала.

Фото: рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки на Київщині (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Нічний обстріл

Під ранок 12 лютого росіяни здійснили комбіновану атаку на Україну. Вдарили по Києву та Кривому Рогу. Постраждали люди, відомо про руйнування та пошкодження. Одна людина загинула.

Російські війська спрямували на Україну балістичні ракети типу "Іскандер-М". Здійснили 7 пусків з Брянської області та Криму. Також запустили 123 дрони Shahed.