Пошкоджені багатоповерхівки та жертва у Києві, вибухи в регіонах: наслідки нічної атаки

Війська РФ завдали чергового масованого комбінованого удару по містах України з використанням крилатих ракет і дронів-камікадзе цієї ночі. Вибухи пролунали у столиці, Запоріжжі, Хмельницькому та Кропивницькому. В результаті атаки є руйнування, поранені та вбитий.
Що відомо про ракетну атаку по Україні в ніч на 13 липня, читайте у матеріалі РБК-Україна .
Сигнали про загрозу повітряних атак стали масово звучати в різних областях невдовзі після опівночі. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про запуск дронів-камікадзе з різних напрямків, а також крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.
Пізніше почали з'являтися дані про роботу протиповітряної оборони у низці регіонів, де також повідомлялося про звуки вибухів.
Внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе на столицю поранення отримали чотири особи. Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Подільському районі під час гасіння загоряння у багатоквартирному житловому будинку виявили тіло загиблого.
У КМВА повідомили, що вночі внаслідок ворожої атаки випадки падіння уламків зафіксовано у Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах міста.
Пізніше мер міста додав, що у Дарницькому районі через падіння уламків сталася руйнація фасаду житлового будинку. Також у Шевченківському районі сталося спалах на балконі багатоквартирного будинку.
За даними ДСНС, рятувальники за однією з адрес ліквідували пожежу на балконі 5-поверхового 16-поверхового житлового будинку. Внаслідок пригоди було травмовано 2 особи (отруєння продуктами горіння).
Іншою адресою в 25-поверховому житловому будинку на рівні 25 поверху сталося пошкодження фасаду будівлі без подальшого горіння. До прибуття рятувальників на місці було виявлено 2 постраждалих з осколковими пораненнями, їх госпіталізовано до медичного закладу.
Ще за однією адресою сталося загоряння в 1-поверховому будинку з поширенням на дах на загальній площі 20 кв. м. Пожежу пожежники оперативно ліквідували. Крім того, вони ліквідували спалах уламків на зеленій зоні прибудинкової території.
Під час повітряної тривоги журналісти "Суспільного" повідомляли про вибухи у Хмельницькому. У Хмельницькій ОВА зазначили, що вибухи лунали у Хмельницькій області. Також повідомлялося про вибухи у Кропивницькому, Херсоні та Запоріжжі. Про їхні причини та наслідки нічого не відомо.
У КМВА повідомили, що дрони-камікадзе заходили на столицю з різних напрямків. Силами та засобами ППО у повітряному просторі Києва було виявлено та знищено близько десятка ворожих цілей.
Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас написав у Twitter: "У Києві пролунали гучні вибухи. Мабуть, агресор відзначає саміт НАТО. Все марно".
Надзвичайний та Повноважний Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс зазначила, що прокинулася від авіанальоту на Київ, і зовсім поряд чула гучний удар.
Сьогодні вночі, 13 липня, у багатьох регіонах України було оголошено повітряну тривогу, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски дронів-камікадзе та крилатих ракет.
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