Пошкоджені багатоповерхівки та ЛЕП. Окупанти 5 разів за день обстріляли Сумську область

Війська РФ вкотре обстріляли прикордонні райони Сумської області, здійснивши за день 5 атак по трьох громадах. Внаслідок ворожих ударів зафіксовано пошкодження житлових цивільних та інфраструктурних об'єктів.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.
У прикордонних районах області протягом неділі було зареєстровано 30 вибухів внаслідок обстрілу з території РФ.
Дані про атаки:
Сумська область, що межує з територією РФ, практично щодня зазнає ворожих обстрілів та ударів. Російські військові для своїх атак часто застосовують міномети, САУ, АГС, артилерію, завдають з вертольотів ракетних ударів (НУРС), а також використовують дрони-камікадзе, здійснюють авіаудари.
Нагадаємо, що перед цим, у ніч проти 11 червня, російські загарбники атакували Сумську область беспілотниками типу "Шахед", і в результаті атак були попадання в цивільні об'єкти.
Раніше, минулими вихідними, в Сумській області в результаті російських атак були постраждалі серед цивільних осіб.
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