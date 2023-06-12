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Пошкоджені багатоповерхівки та ЛЕП. Окупанти 5 разів за день обстріляли Сумську область

Фото: російські військові обстріляли прикордоння Сумської області (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Війська РФ вкотре обстріляли прикордонні райони Сумської області, здійснивши за день 5 атак по трьох громадах. Внаслідок ворожих ударів зафіксовано пошкодження житлових цивільних та інфраструктурних об'єктів.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.

У прикордонних районах області протягом неділі було зареєстровано 30 вибухів внаслідок обстрілу з території РФ.

Дані про атаки:

  • По Великописарівській громаді противник бив із міномета (8 вибухів) та ствольної артилерії (6 вибухів).
  • Війська РФ обстрілювали Новослобідську громаду зі ствольної артилерії (9 вибухів) та мінометів (2 вибухи).
  • По території Білопільської громади, зокрема по місту Білопілля, війська РФ вели вогонь також зі ствольної артилерії (5 вибухів). Внаслідок ворожих атак у населеному пункті було пошкоджено 4 приватні домоволодіння, 2 багатоповерхівки, ЛЕП, 6 приватних гаражів.

Обстріли Сумської області

Сумська область, що межує з територією РФ, практично щодня зазнає ворожих обстрілів та ударів. Російські військові для своїх атак часто застосовують міномети, САУ, АГС, артилерію, завдають з вертольотів ракетних ударів (НУРС), а також використовують дрони-камікадзе, здійснюють авіаудари.

Нагадаємо, що перед цим, у ніч проти 11 червня, російські загарбники атакували Сумську область беспілотниками типу "Шахед", і в результаті атак були попадання в цивільні об'єкти.

Раніше, минулими вихідними, в Сумській області в результаті російських атак були постраждалі серед цивільних осіб.

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