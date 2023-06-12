Повреждены многоэтажки и ЛЭП. Оккупанты 5 раз за день обстреляли Сумскую область

Войска РФ в очередной раз обстреляли приграничные районы Сумской области, совершив за день 5 атак по трем общинам. В результате вражеских ударов зафиксированы повреждения жилых гражданских и инфраструктурных объектов.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.
В приграничных районах области в течение воскресенья было зарегистрировано 30 взрывов вследствие обстрелов с территории РФ.
Данные об атаках:
Сумская область, граничащая с территорией РФ, практически ежедневно подвергается вражеским обстрелам и ударам. Российские военные для своих атак часто применяют минометы, САУ, АГС, артиллерию, наносят с вертолетов ракетные удары (НУРС), а также используют дроны-камикадзе, совершают авиаудары.
Напомним, что перед этим, в ночь на 11 июня, российские захватчики атаковали Сумскую область беспилотниками типа "Шахед", и в результате атак были попадания в гражданские объекты.
Ранее, на минувших выходных, в Сумской области в результате российских атак были пострадавшие среди гражданских лиц.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.