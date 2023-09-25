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Поширював пропаганду. У Чехії контррозвідка викрила агента Росії

Понеділок 25 вересня 2023 18:55
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Поширював пропаганду. У Чехії контррозвідка викрила агента Росії Фото: у Чехії контррозвідка викрила агента Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Чехії Служба безпеки та інформації, яка займається контррозвідкою, викрила російського агента. Він розповсюджував пропаганду країни-агресора.

Про це заявив голова чеської Служби інформації та безпеки Міхал Куделка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на iROZHLAS.

За словами Куделки, російський агент пропонував хабарі у розмірі кількох тисяч євро за поширення пропаганди РФ.

"Агент впливу на замовлення одного з вищих органів російської державної влади роздав тисячі євро для поширення у публічному просторі наративів, які підтримують зовнішньополітичні інтереси РФ у зв'язку з війною в Україні. Для поширення цієї інформації використовувалися навіть публічно відомі особи", - уточнив голова Служби інформації та безпеки.

При цьому, як додав він, спроби російського впливу у Чехії були й раніше. Зокрема, під час президентської виборчої кампанії на початку року російська пропагандистська агенція "Супутник" випустила фальшиве відео за участю Петра Павела, де він нібито закликав Прагу втрутитися у війну в Україні.

Також країна-агресор поширювала дезінформацію про вербування громадян Чехії до приватної військової компанії "Вагнера".

Шпигуни РФ у країнах Європи

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що у Швеції затримали шпигуна російського Головного розвідувального управління. Він організовував доставку підсанкційних товарів до РФ.

Також ми писали, що у Польщі затримали професійного хокеїста за можливе шпигунство на користь Росії.

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