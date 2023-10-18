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Поширювали пропаганду в "Однокласниках". У Харкові двом чоловікам оголошено підозру у держзраді

Ілюстративне фото: у Харкові двом чоловікам оголошено підозру у держзраді (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Двоє жителів Первомайська, що у Харківській області, підтримували збройну агресію РФ та поширювали російську пропаганду у соціальних мережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, одним з палких прихильників "руського миру" виявився 49-річний електромонтер. Він неодноразово публічно висловлювався на підтримку дій окупантів в Україні і виправдовував перед своїми колегами збройну агресію РФ.

Своїми думками чоловік активно ділився і онлайн. Для цього використовував заборонену в Україні соціальну мережу "Одноклассники". Там він репостив антиукраїнський контент з класичними наративами кремлівської пропаганди про "бандерівців, які вбивають слов’ян".

Другий підозрюваний - 51-річний чоловік, який працює слюсарем на місцевому підприємстві. На власній сторінці в "Одноклассниках" він також розміщував дописи на підтримку окупаційних військ РФ.

Чоловік зізнавався у коханні Росії, репостив публікації з викривленими історичними фактами, які активно транслюють кремлівські пропагандисти, а також римовані рядки, які мали за мету дискредитувати українських захисників.

Обом підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці затримали російських агентів, які скоригували удар по Києву 21 вересня. Перед обстрілом вони надіслали загарбникам координати для удару по столиці.

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