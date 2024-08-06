За поширення неправдивих чуток в Україні карають штрафами: скільки доведеться заплатити

Які штрафи загрожують недобросовісним українцям

За словами експерта, відповідальність за поширювання неправдивих чуток, які можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку, визначається статтею 173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Йдеться, зокрема, про адміністративну відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 170 до 255 гривень.

"У даному випадку умовою адміністративної відповідальності особи є вчинення нею активних умисних дій, які полягають у поширюванні неправдивих чуток, а також усвідомлення такою особою, що такі дії можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку", - наголосив юрист.

Які рішення можуть виносити суди у подібних випадках

Буліменко розповів, що судами (у більшості випадків) під час розгляду адміністративних правопорушень за статтею 173-1 КУпАП ухвалюються рішення:

про закриття таких справ - у зв'язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення

про звільнення від адміністративної відповідальності - у зв’язку із закінченням строку накладення адміністративного стягнення

"Однак, існують також випадки, коли суди приймають рішення про накладення адміністративних стягнень", - додав адвокат.

Так, постановою Артемівського міськрайонного суду Донецької області щодо справи №219/636/21 від 2 лютого 2021 року особу було визнано винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 173-1 КУпАП, що полягало у розповсюдженні неправдивих чуток (які можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку) у соціальній мережі Facebook. Тоді особі було призначено стягнення у вигляді штрафу в розмірі 170 грн.

Постановою Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області у справі №446/1635/23 від 28 липня 2023 року особу було визнано винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 173-1 КУпАП, за написання та розміщення на дошці оголошень оголошення з неправдивим та образливим змістом щодо фізичної особи та Стародобротвірської школи. Правопорушнику було призначено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 170 грн.

Крім того, постановою Голосіївського районного суду міста Києва у справі №752/9830/24 від 3 липня 2024 року особу було визнано винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 173-1 КУпАП. Воно полягало у поширюванні неправдивих чуток відносно громадянки шляхом створення фейкового акаунту в соціальній мережі Telegram. Призначений захід впливу - попередження.