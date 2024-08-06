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За распространение ложных слухов в Украине наказывают штрафами: сколько придется заплатить

Оштрафовать украинцев могут даже ложные слухи в соцсетях (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

За распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка, украинцам могут выписать штраф.

Об этом рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко в комментарии РБК-Украина.

Какие штрафы угрожают недобросовестным украинцам

По словам эксперта, ответственность за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка, определяется статьей 173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Речь идет, в частности, об административной ответственности в виде наложения штрафа в размере от 170 до 255 гривен.

"В данном случае условием административной ответственности лица является совершение им активных умышленных действий, заключающихся в распространении ложных слухов, а также осознание таким лицом, что такие действия могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка", - подчеркнул юрист.

Какие решения могут выносить суды в подобных случаях

Булименко рассказал, что судами (в большинстве случаев) при рассмотрении административных правонарушений по статье 173-1 КУоАП принимаются решения:

  • о закрытии таких дел - в связи с отсутствием происшествия и состава административного правонарушения
  • об освобождении от административной ответственности - в связи с истечением срока наложения административного взыскания

"Однако существуют также случаи, когда суды принимают решение о наложении административных взысканий", - добавил адвокат.

Так, постановлением Артемовского горрайонного суда Донецкой области по делу №219/636/21 от 2 февраля 2021 года лицо было признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 173-1 КУоАП, которое заключалось в распространении ложных слухов (которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка) в социальной сети Facebook. Тогда лицу было назначено взыскание в виде штрафа в размере 170 грн.

Постановлением Каменка-Бугского районного суда Львовской области по делу №446/1635/23 от 28 июля 2023 года лицо было признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 173-1 КУоАП, за написание и размещение на доске объявлений объявления с ложным и оскорбительным содержанием в адрес физического лица и Стародобротворской школы. Правонарушителю было назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 170 грн.

Кроме того, постановлением Голосеевского районного суда города Киева по делу №752/9830/24 от 3 июля 2024 года лицо было признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 173-1 КУоАП. Оно заключалось в распространении ложных слухов в отношении гражданки путем создания фейкового аккаунта в социальной сети Telegram. Назначенная мера воздействия - предупреждение.

Напомним, ранее мы рассказывали, что россияне запустили фейк о нашествии ядовитых пауков в Украине.

Читайте также о мошеннических схемах с трудоустройством, которые "раскручивают" среди украинцев.

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