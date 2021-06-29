UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Пошел отдыхать и исчез. В Ужгороде нашли тело военного

Автор: Дмитрий Левицкий

В Ужгороде обнаружили тело военнослужащего, который пропал 23 июня. Военный, житель Ровенской области, еще 10 июня ушел отдыхать на природе и исчез, но его поиски начались только 23 июня.

Об этом сообщила полиция Закарпатской области.

К поискам были привлечены полицейские, кинологи, бойцы Национальной гвардии и спасатели. Они днем и ночью обследовали прилегающие к городу территории, рынки, вокзалы и общественные заведения области, а также проверяли записи с камер видеонаблюдения.

"Тщательные поиски длились почти пять дней. В конце концов, тело парня без признаков жизни водолазы извлекли из карьера в микрорайоне областного центра", - рассказали в полиции.

Тело 19-летнего военнослужащего направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину его смерти. По факту смерти военного возбудили уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
УжгородвоенныеЗакарпатская областьгибель