Пошел отдыхать и исчез. В Ужгороде нашли тело военного

В Ужгороде обнаружили тело военнослужащего, который пропал 23 июня. Военный, житель Ровенской области, еще 10 июня ушел отдыхать на природе и исчез, но его поиски начались только 23 июня.

К поискам были привлечены полицейские, кинологи, бойцы Национальной гвардии и спасатели. Они днем и ночью обследовали прилегающие к городу территории, рынки, вокзалы и общественные заведения области, а также проверяли записи с камер видеонаблюдения.

"Тщательные поиски длились почти пять дней. В конце концов, тело парня без признаков жизни водолазы извлекли из карьера в микрорайоне областного центра", - рассказали в полиции.

Тело 19-летнего военнослужащего направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину его смерти. По факту смерти военного возбудили уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины.