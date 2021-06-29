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Пішов відпочивати та зник. В Ужгороді знайшли тіло військового

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Ужгород, Вівторок 29 червня 2021 20:07
Пішов відпочивати та зник. В Ужгороді знайшли тіло військового Фото: в Ужгороді знайшли тіло військового (zk.npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

В Ужгороді виявили тіло військовослужбовця, який зник 23 червня. Військовий, мешканець Рівненської області, ще 10 червня пішов відпочивати на природі та зник, але його пошуки почалися тільки 23 червня.

Про це повідомила поліція Закарпатської області.

До пошуків було залучено поліцейських, кінологів, бійців Національної гвардії та рятувальників. Вони вдень та вночі обстежували прилеглі до міста території, ринки, вокзали та громадські заклади області, а також перевіряли записи з камер відеоспостереження.

"Ретельні пошуки тривали майже п’ять днів. Зрештою, тіло хлопця без ознак життя водолази витягли з кар’єру в мікрорайоні обласного центру", - розповіли в поліції.

Тіло 19-річного військовослужбовця направили на судово-медичну експертизу, щоб встановити причину його смерті. За фактом смерті військового порушили кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України.

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