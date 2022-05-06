UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Посевная сорвана: в Харьковской области армия РФ уничтожила несколько фермерских хозяйств

Станция "Дргачи" (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Глава Дергачевской громады Харьковской области Вячеслав Задоренко сообщил, что из-за массовых разрушений в фермерских хозяйствах и уничтожения техники российской армией, посевная в громаде в текущем году сорвана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Вячеслава Задоренко.

"К сожалению, я вынужден констатировать, что посевной кампании в этом году не будет, потому что фермерские хозяйства либо уничтожены, либо ограблены оккупантами, а посевные площади засеяны минами и снарядами", - отметил Задоренко.

Также отмечается, что оккупанты продолжают активно обстреливать город Дергачи, поселки и села громады. Особенно значительные разрушения от обстрелов зафиксированы в Прудянке, Слатино, Русской Лозовой. Временно в общине нет газоснабжения, потому что поврежденный участок газопровода находится на территории, где сейчас продолжаются боевые действия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВторжение России в Украину