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Посівна зірвана: у Харківській області армія РФ знищила кілька фермерських господарств

Станція "Дргачі" (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Голова Дергачівської громади Харківської області В'ячеслав Задоренко повідомив, що через масові руйнування у фермерських господарствах і знищення техніки російською армією, посівна в громаді в поточному році зірвана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook В'ячеслава Задоренко.

"На жаль, я змушений констатувати, що посівної кампанії в цьому році не буде, тому що фермерські господарства або знищені, або пограбовані окупантами, а посівні площі засіяні мінами та снарядами", - зазначив Задоренко.

Також зазначається, що окупанти продовжують активно обстрілювати місто Дергачі, селища та села громади. Особливо значні руйнування від обстрілів зафіксовані в Прудянці, Слатиному, Руській Лозовій. Тимчасово в громаді немає газопостачання, тому що пошкоджена ділянка газопроводу знаходиться на території, де зараз тривають бойові дії.

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