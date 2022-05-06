Посевная сорвана: в Харьковской области армия РФ уничтожила несколько фермерских хозяйств

Глава Дергачевской громады Харьковской области Вячеслав Задоренко сообщил, что из-за массовых разрушений в фермерских хозяйствах и уничтожения техники российской армией, посевная в громаде в текущем году сорвана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Вячеслава Задоренко.

"К сожалению, я вынужден констатировать, что посевной кампании в этом году не будет, потому что фермерские хозяйства либо уничтожены, либо ограблены оккупантами, а посевные площади засеяны минами и снарядами", - отметил Задоренко.

Также отмечается, что оккупанты продолжают активно обстреливать город Дергачи, поселки и села громады. Особенно значительные разрушения от обстрелов зафиксированы в Прудянке, Слатино, Русской Лозовой. Временно в общине нет газоснабжения, потому что поврежденный участок газопровода находится на территории, где сейчас продолжаются боевые действия.