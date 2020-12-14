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Посещение супермаркетов и аптек на самоизоляции ограничено. Не дальше 2 км от дома

Автор: Юлия Струк

Кабинет министров установил определенные ограничения для лиц, требующих самоизоляции. Они касаются посещения супермаркетов и аптек.

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Об этом свидетельствует соответствующее постановление КМУ, опубликованное на правительственном портале.

"Требующим самоизоляции... разрешается: посещение мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, которые размещены на расстоянии не более 2 километров от места самоизоляции, ежедневно в течение двух часов в сутки", - указано в документе.

Также таким лицам разрешили дважды в день выгуливать домашних животных в течение не более одного часа в сутки.

И посещения, и выгул разрешаются при условии использования средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов без клапана выдоха или медицинских масок без клапана выдоха.

Напомним, Кабинет министров опубликовал доработанное постановление о продлении карантина в Украине. Согласно документу, работу заведений разрешили до 01:00 в новогоднюю ночь.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе Кабмин продлил действие карантина в Украине до конца зимы. Он будет действовать до 28 февраля 2021 года.

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