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Відвідування супермаркетів і аптек на самоізоляції обмежена. Не далі 2 км від будинку

Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів встановив певні обмеження для осіб, які потребують самоізоляції. Вони стосуються відвідування супермаркетів та аптек.

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Про це свідчить відповідна постанова КМУ, опублікована на урядовому порталі.

"Особам, які потребують самоізоляції... дозволяється: відвідування місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, медичними виробами, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції, щодня протягом двох годин на добу", - вказано у документі.

Також таким особам дозволили двічі на день вигулювати домашніх тварин протягом не більше ніж однієї години на добу.

І відвідування, і вигул дозволяються за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів без клапана видиху або медичних масок без клапана видиху.

Нагадаємо, Кабінет міністрів опублікував доопрацьовану постанову про продовження карантину в Україні. Згідно з документом, роботу закладів дозволили до 01:00 в новорічну ніч.

Як писало РБК-Україна, минулого тижня Кабмін продовжив дію карантину в Україні до кінця зими. Він буде діяти до 28 лютого 2021 року.

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