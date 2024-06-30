Посередники намагаються запобігти масштабній війні між Ізраїлем та "Хезболлою", - AP

Надії на припинення вогню у конфлікті Ізраїлю з ХАМАС в Секторі Газа, яке б заспокоїло атаки союзних Ірану ісламістських бойовиків, не справджуються. Переговори зайшли у глухий кут і американські та європейські чиновники закликали ліванське угруповання "Хезболла", яке набагато сильніша за ХАМАС, не кидати виклик військовій могутності Ізраїлю.

Нинішні та колишні дипломати попередили, що угрупованню не слід розраховувати на те, що Сполучені Штати чи будь-хто інший зможе стримати ізраїльських лідерів, якщо вони вирішать почати наступ на Ліван. Натомість "Хезболла", за їхніми словами, не повинна розраховувати на здатність своїх бойовиків впоратися з тим, що може статися далі.

По обидва боки ліванського кордону ескалація ударів між Ізраїлем і Хезболлою, - однією з найкраще озброєних бойових сил регіону, - вирівнялася за останній тиждень. Хоча щоденні удари по прикордонній зоні все ще тривають, невеликий зсув дає надію на зменшення безпосередніх побоювань, які спонукали США відправити десантний корабель з експедиційною групою морської піхоти, щоб приєднатися до інших військових кораблів у цьому районі в надії стримати ширший конфлікт.

Незрозуміло хто саме, - Ізраїль чи "Хезболла", - вирішили зменшити кількість атак, щоб не спровокувати ізраїльське вторгнення до Лівану, вважає Джеральд Фейєрштейн, колишній високопоставлений американський дипломат на Близькому Сході. Незважаючи на плато бойових дій, що спостерігається впродовж останнього тижня, "безумовно, здається, що ізраїльтяни все ще ... готуються до того, що буде якийсь конфлікт ... конфлікт зовсім іншого масштабу", - сказав він.

За його словами, "Хезболлі" надіслали звернення, яке за змістом звучить як "не думайте, що ви настільки спроможні, наскільки ви думаєте".

Апокаліптична війна

Голова гуманітарної місії ООН Мартін Гріффітс назвав війну, яка може розпочатися, "апокаліптичною". За його словами, Ізраїль та "Хезболла" можуть завдати величезних жертв серед населення.

"Така війна стала б катастрофою для Лівану. Ще одна війна між Ізраїлем і "Хезболлою" може легко перетворитися на регіональну війну з жахливими наслідками для Близького Сходу", - заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час нещодавньої зустрічі з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом у Пентагоні.

Очільник Міноборони Ізраїлю у відповідь сказав: "Ми тісно співпрацюємо для досягнення угоди, але ми також повинні обговорити готовність до кожного можливого сценарію".

Аналітики очікують, що інші союзні Ірану збройні формування в регіоні відповідатимуть набагато рішучіше, ніж під час війни з ХАМАСом. Деякі експерти попереджають, що в регіон потечуть ідеологічно вмотивовані бойовики, щоб приєднатися до них. А європейці побоюються дестабілізуючих потоків біженців.

Хоча Іран не демонструє жодних ознак бажання війни, він розглядає "Хезболлу" як свого стратегічно важливого партнера в регіоні, причому набагато більше, ніж ХАМАС, - і тому може бути втягнутий у конфлікт.

"Очевидно, якщо буде виглядати так, що справи в ізраїльтян йдуть серйозно, США втрутяться. Я не думаю, що вони побачать якусь альтернативу цьому", - сказав Фейєрштейн.

Водночас, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Сі Кей Браун зазначив, що хоча США допомогли Ізраїлю збити шквал іранських ракет і безпілотників у квітні, Вашингтон імовірно, не зможе так само добре допомогти Ізраїлю в захисті від більш масштабних атак "Хезболли". За його словами, від ракет меншої дальності, які "Хезболла" регулярно запускає через кордон, відбиватися набагато важче.

Ізраїльська армія розтягнута після майже дев'ятимісячної війни у Секторі Газа. Натомість "Хезболла" володіє близько 150 тисячами ракет і снарядів, здатних завдати удару по будь-якій точці Ізраїлю. Тель-Авів пообіцяв, що у разі початку повномасштабної війни, Ліван зазнає таких же руйнувань, як і Сектор Газа.

Старший радник Білого дому Амос Хохштайн, - контактна особа президента Джо Байдена з питань напруженості у відносинах між Ізраїлем і "Хезболлою", - поки що не домігся зменшення кількості нападів двома сторонами.

Посередниками у переговорах разом із катарцями та єгиптянами виступають французи, які мають зв'язки як колишня колоніальна влада Лівану, а також інші європейці.

Суттєва ескалація нікому не вигідна

Представники Білого дому звинуватили "Хезболлу" в ескалації напруженості і заявили, що підтримують право Ізраїлю на самооборону. Адміністрація Байдена також заявила ізраїльтянам, що відкриття другого фронту не в їхніх інтересах.

Цю думку Галант підкреслив під час своїх останніх переговорів у Вашингтоні з держсекретарем Ентоні Блінкеном, Остіном, директором ЦРУ Вільямом Бернсом, радником з національної безпеки Джейком Салліваном, Хохштейном та іншими.

"Ми будемо продовжувати допомагати Ізраїлю захищати себе; це не зміниться. Але що стосується гіпотетичного - зокрема, щодо північної лінії кордону ... - знову ж таки, ми хочемо, щоб не відкривався другий фронт, і ми хочемо побачити, чи не зможемо ми вирішити напруженість там за допомогою дипломатичних процесів", - заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

Водночас, представники Білого дому не відкидають реальної можливості того, що у близькосхідному конфлікті може відкритися другий фронт.

У розмовах з ізраїльськими та ліванськими чиновниками й іншими регіональними зацікавленими сторонами існує згода, що "суттєва ескалація не відповідає нічиїм інтересам", - сказав високопоставлений чиновник адміністрації Байдена.

Чиновник на умовах анонімності, розкритикував "уявну логіку" лідера Хезболли Хасана Насралли, який стверджував, що Ізраїль побачить припинення нападів "Хезболли", якщо досягне угоди про припинення вогню з ХАМАС у Секторі Газа.

Водночас, чиновник визнав, що недосяжна угода про припинення вогню у Секторі Газа, буде мати велике значення для зниження напруженості на ізраїльсько-ліванському кордоні.

Старший науковий співробітник Інституту Близького Сходу Ранда Слім зазначив, що все ще є надія, що обговорювані ізраїльські плани згорнути масштабні бойові дії у південному місті Рафах та в інших місцях Сектора Гази, можуть змусити "Хезболу" зменшити кількість ракетних обстрілів Ізраїлю.

"Однак без припинення вогню у Секторі Газі будь-яке тимчасове затишшя на лівансько-ізраїльському кордоні буде недостатнім", - сказала Слім.