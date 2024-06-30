Посредники пытаются предотвратить масштабную войну между Израилем и "Хезболлой", - AP

Надежды на прекращение огня в конфликте Израиля с ХАМАС в Секторе Газа, которое бы успокоило атаки союзных Ирану исламистских боевиков, не оправдываются. Переговоры зашли в тупик, и американские и европейские чиновники призвали ливанскую группировку "Хезболла", которая гораздо сильнее ХАМАС, не бросать вызов военной мощи Израиля.

Нынешние и бывшие дипломаты предупредили, что группировке не следует рассчитывать на то, что Соединенные Штаты или кто-либо другой сможет сдержать израильских лидеров, если они решат начать наступление на Ливан. В то же время "Хезболла", по их словам, не должна рассчитывать на способность своих боевиков справиться с тем, что может произойти дальше.

По обе стороны ливанской границы эскалация ударов между Израилем и Хезболлой, - одной из лучше всего вооруженных боевых сил региона, - выровнялась за последнюю неделю. Хотя ежедневные удары по пограничной зоне все еще продолжаются, небольшое смещение дает надежду на уменьшение непосредственных опасений, которые побудили США отправить десантный корабль с экспедиционной группой морской пехоты, чтобы присоединиться к другим военным кораблям в этом районе в надежде сдержать более широкий конфликт.

Непонятно кто именно, - Израиль или "Хезболла", - решили уменьшить количество атак, чтобы не спровоцировать израильское вторжение в Ливан, считает Джеральд Фейерштейн, бывший высокопоставленный американский дипломат на Ближнем Востоке. Несмотря на наблюдаемое в течение последней недели плато боевых действий, "безусловно, кажется, что израильтяне все еще ... готовятся к тому, что будет какой-то конфликт ... конфликт совсем другого масштаба", - сказал он.

По его словам, "Хезболле" прислали обращение, которое по смыслу звучит как "не думайте, что вы настолько способны, насколько вы думаете".

Апокалиптическая война

Глава гуманитарной миссии ООН Мартин Гриффитс назвал войну, которая может начаться, "апокалиптической". По его словам, Израиль и "Хезболла" могут спровоцировать огромные жертвы среди населения.

"Такая война стала бы катастрофой для Ливана. Еще одна война между Израилем и "Хезболлой" может легко превратиться в региональную войну с ужасными последствиями для Ближнего Востока", - заявил министр обороны США Ллойд Остин во время недавней встречи с министром обороны Израиля Йоавом Галантом в Пентагоне.

Глава Минобороны Израиля в ответ сказал: "Мы тесно сотрудничаем для достижения соглашения, но мы также должны обсудить готовность к каждому возможному сценарию".

Аналитики ожидают, что другие союзные Ирану вооруженные формирования в регионе будут отвечать гораздо решительнее, чем во время войны с ХАМАСом. Некоторые эксперты предупреждают, что в регион потекут идеологически мотивированные боевики, чтобы присоединиться к ним. А европейцы опасаются дестабилизирующих потоков беженцев.

Хотя Иран не демонстрирует никаких признаков желания войны, он рассматривает "Хезболлу" как своего стратегически важного партнера в регионе, причем гораздо больше, чем ХАМАС, - и поэтому может быть втянут в конфликт.

"Очевидно, если будет выглядеть так, что дела у израильтян идут серьезно, США вмешаются. Я не думаю, что они увидят какую-то альтернативу этому", - сказал Фейерштейн.

В то же время, председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Си Кей Браун отметил, что, хотя США помогли Израилю сбить шквал иранских ракет и беспилотников в апреле, Вашингтон вероятно, не сможет так же хорошо помочь Израилю в защите от более масштабных атак "Хезболлы". По его словам, от ракет меньшей дальности, которые "Хезболла" регулярно запускает через границу, отбиваться гораздо труднее.

Израильская армия растянута после почти девятимесячной войны в Секторе Газа. Однако "Хезболла" обладает около 150 тысячами ракет и снарядов, способных нанести удар по любой точке Израиля. Тель-Авив пообещал, что в случае начала полномасштабной войны, Ливан подвергнется таким же разрушениям, как и Сектор Газа.

Старший советник Белого дома Амос Хохштайн, - контактное лицо президента Джо Байдена по вопросам напряженности в отношениях между Израилем и "Хезболлой", - пока не добился уменьшения количества нападений двумя сторонами.

Посредниками в переговорах вместе с катарцами и египтянами выступают французы, которые имеют связи как бывшая колониальная власть Ливана, а также другие европейцы.

Существенная эскалация никому не выгодна

Представители Белого дома обвинили "Хезболлу" в эскалации напряженности и заявили, что поддерживают право Израиля на самооборону. Администрация Байдена также заявила израильтянам, что открытие второго фронта не в их интересах.

Эту мысль Галант подчеркнул во время своих последних переговоров в Вашингтоне с госсекретарем Энтони Блинкеном, Остином, директором ЦРУ Уильямом Бернсом, советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, Хохштейном и другими.

"Мы будем продолжать помогать Израилю защищать себя; это не изменится. Но что касается гипотетического - в частности, относительно северной линии границы ... - опять же, мы хотим, чтобы не открывался второй фронт, и мы хотим увидеть, не сможем ли мы решить напряженность там с помощью дипломатических процессов", - заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

В то же время, представители Белого дома не исключают реальной возможности того, что в ближневосточном конфликте может открыться второй фронт.

В разговорах с израильскими и ливанскими чиновниками и другими региональными заинтересованными сторонами существует согласие, что "существенная эскалация не соответствует ничьим интересам", - сказал высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Чиновник на условиях анонимности, раскритиковал "мнимую логику" лидера Хезболлы Хасана Насраллы, который утверждал, что Израиль увидит прекращение нападений "Хезболлы", если достигнет соглашения о прекращении огня с ХАМАС в Секторе Газа.

В то же время, чиновник признал, что недостижимое соглашение о прекращении огня в Секторе Газа, будет иметь большое значение для снижения напряжённости на израильско-ливанской границе.

Старший научный сотрудник Института Ближнего Востока Ранда Слим отметил, что все еще есть надежда, что обсуждаемые израильские планы свернуть масштабные боевые действия в южном городе Рафах и в других местах Сектора Газа, могут заставить "Хезболу" уменьшить количество ракетных обстрелов Израиля.

"Однако без прекращения огня в Секторе Газа любое временное затишье на ливанско-израильской границе будет недостаточным", - сказала Слим.