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Посередникам заборонили брати плату з українців за працевлаштування за кордоном

Фото: працевлаштування за кордоном повинен сплачувати лише роботодавець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні набрали чинності зміни до закону "Про зайнятість населення" щодо надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. За послуги посередників повинен сплачувати роботодавець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням сектор ліцензування з посередництва у працевлаштуванні за кордоном Мінекономіки.

"Суб’єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, забороняється отримувати від громадян, яким надано зазначені послуги, гонорари, комісійні та інші винагороди. Оплата послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном здійснюється роботодавцем, якому надано такі послуги", - йдеться в повідомленні.

Згідно з документом, посередник зобов’язаний безоплатно надавати громадянам України консультації та інформацію про переваги легального працевлаштування за кордоном, характер майбутньої роботи, умови та розмір оплати праці, умови проживання в державі перебування, наявність міжнародних договорів у сфері працевлаштування та соціального забезпечення, укладених між Україною та державою працевлаштування.

Нагадаємо, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за серпень 2022 року зріс на 2,5% до 1,167 млрд доларів. За січень-серпень 2022 року в Україну надійшло 8,826 млрд доларів, що на 4,2% менше, ніж роком раніше.

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