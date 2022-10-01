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Надходження зростають: скільки трудові мігранти перевели в Україну за останній місяць

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Україна, Субота 01 жовтня 2022 11:50
Надходження зростають: скільки трудові мігранти перевели в Україну за останній місяць Фото: з початку року в Україну надійшло понад 8,8 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за серпень 2022 року становив 1,167 млрд доларів. Це на 2,5% більше, ніж роком раніше (1,140 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ за січень-серпень 2022 року в Україну надійшло 8,826 млрд доларів, що на 4,2% менше, ніж роком раніше (9,208 млрд доларів).

Зазначимо, трудові мігранти 2021 року перевели в Україну рекордну суму 15,026 млрд доларів, що на 25,4% більше, ніж роком раніше (11,980 млрд доларів).

Національний банк України у липні погіршив прогноз обсягу приватних переказів в Україну у 2022 році з 16,2 млрд доларів до 12,6 млрд доларів. На 2023 рік прогноз знижений з 17,0 млрд доларів до 13,1 млрд доларів. 2024 року очікується 13,6 млрд доларів.

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Національний банк України
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