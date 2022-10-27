ua ru
Чт, 27 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Посередникам заборонили брати плату з українців за працевлаштування за кордоном

Новость на русском →
Україна, Четвер 27 жовтня 2022 11:48
Посередникам заборонили брати плату з українців за працевлаштування за кордоном Фото: працевлаштування за кордоном повинен сплачувати лише роботодавець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні набрали чинності зміни до закону "Про зайнятість населення" щодо надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. За послуги посередників повинен сплачувати роботодавець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням сектор ліцензування з посередництва у працевлаштуванні за кордоном Мінекономіки.

"Суб’єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, забороняється отримувати від громадян, яким надано зазначені послуги, гонорари, комісійні та інші винагороди. Оплата послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном здійснюється роботодавцем, якому надано такі послуги", - йдеться в повідомленні.

Згідно з документом, посередник зобов’язаний безоплатно надавати громадянам України консультації та інформацію про переваги легального працевлаштування за кордоном, характер майбутньої роботи, умови та розмір оплати праці, умови проживання в державі перебування, наявність міжнародних договорів у сфері працевлаштування та соціального забезпечення, укладених між Україною та державою працевлаштування.

Нагадаємо, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за серпень 2022 року зріс на 2,5% до 1,167 млрд доларів. За січень-серпень 2022 року в Україну надійшло 8,826 млрд доларів, що на 4,2% менше, ніж роком раніше.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство економіки работа в Украине
NEWS
За 40 хвилин ЗСУ на півдні збили російські літак та гелікоптер
За 40 хвилин ЗСУ на півдні збили російські літак та гелікоптер
DAILY
"Азовець" Владислав Дутчак: Росіяни самі зробили з українців націоналістів
Роман Чернишевкореспондент "Азовець" Владислав Дутчак: Росіяни самі зробили з українців націоналістів