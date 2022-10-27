Посредникам запретили брать плату с украинцев за трудоустройство за границей

В Украине вступили в силу изменения в закон "О занятости населения" о предоставлении услуг по посредничеству в трудоустройстве за рубежом. Услуги посредников должен оплачивать работодатель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ссылку сектор лицензирования по посредничеству в трудоустройстве за рубежом Минэкономики .

"Субъектам хозяйствования, которые предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве за границей, запрещается получать от граждан, которым предоставлены указанные услуги, гонорары, комиссионные и другие вознаграждения. Оплата услуг по посредничеству в трудоустройстве за границей проводится работодателем, которому предоставлены такие услуги", - говорится в сообщении.

Согласно документу, посредник обязан безвозмездно предоставлять гражданам Украины консультации и информацию о преимуществах легального трудоустройства за рубежом, характере будущей работы, условиях и размере оплаты труда, условиях проживания в государстве пребывания, наличии международных договоров в сфере трудоустройства и социального обеспечения, заключенных между Украиной и государством трудоустройства.