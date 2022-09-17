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В поселке у Мелитополя произошли сразу пять взрывов: что известно

Фото: в поселке Богатырь у Мелитополя произошли сразу пять взрывов (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В поселке Богатырь в районе Молочного лимана Запорожской области произошли сразу пять взрывов. Именно сюда недавно оккупанты передислоцировали часть своей военной техники и личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Только что: 5 взрывов в поселке Богатырь в районе Молочного лимана, куда оккупанты передислоцировали часть своей военной техники и личного состава", - написал он.

Федоров отметил, что взрывы в Запорожской области раздаются уже второй раз за день.

"Утром Радивоновка, теперь Богатырь - уже второй раз за день в юго-западном направлении военных баз рашистов", - добавил глава Мелитополя.

Обновлено 16.36. В Telegram-канале "РИА Мелитополь" сообщают об еще трех взрывах. Общее количество их уже 8.

"И снова одиночный со стороны Лимана. Видать не всех добили. UPD ещё один. Третий", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в субботу, 17 сентября в оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв. Партизаны подорвали железную дорогу, по которой оккупанты получали боеприпасы из Крыма.

Напомним, ранее в Мелитополе взорвали штаб "Единой России", который готовил "референдум".

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МелитопольЗапорожская область