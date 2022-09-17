В поселке у Мелитополя произошли сразу пять взрывов: что известно

В поселке Богатырь в районе Молочного лимана Запорожской области произошли сразу пять взрывов. Именно сюда недавно оккупанты передислоцировали часть своей военной техники и личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Только что: 5 взрывов в поселке Богатырь в районе Молочного лимана, куда оккупанты передислоцировали часть своей военной техники и личного состава", - написал он.

Федоров отметил, что взрывы в Запорожской области раздаются уже второй раз за день.

"Утром Радивоновка, теперь Богатырь - уже второй раз за день в юго-западном направлении военных баз рашистов", - добавил глава Мелитополя.

Обновлено 16.36. В Telegram-канале "РИА Мелитополь" сообщают об еще трех взрывах. Общее количество их уже 8.

"И снова одиночный со стороны Лимана. Видать не всех добили. UPD ещё один. Третий", - говорится в сообщении.