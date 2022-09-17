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У селищі біля Мелітополя сталися одразу п'ять вибухів: що відомо

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Мелітополь, Субота 17 вересня 2022 16:30
У селищі біля Мелітополя сталися одразу п'ять вибухів: що відомо Фото: у селищі Богатир біля Мелітополя сталися одразу п'ять вибухів (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В селищі Богатир в районі Молочного лиману Запорізької області сталися одразу п'ять вибухів. Саме сюди нещодавно окупанти передислокували частину своєї військової техніки і особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Щойно: 5 вибухів в селищі Богатир в районі Молочного лиману, куди окупанти передислокували частину своєї військової техніки і особового складу", - написав він.

У селищі біля Мелітополя сталися одразу п'ять вибухів: що відомо

Федоров відзначив, що вибухи в Запорізькій області лунають вже вдруге за день.

"Зранку Радивонівка, тепер Богатир - вже вдруге за день в південно-західному напрямку військових баз рашистів", - додав очільник Мелітополя.

Оновлено 16.36. У Telegram-каналі "РИА Мелитополь" повідомляють про ще три вибухи. Загальна кількість їх 8.

"І знову одиночний з боку Лимана. Мабуть, не всіх добили. UPD ще один. Третій", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у суботу, 17 вересня в окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух. Партизани підірвали залізницю, якою окупанти отримували боєприпаси з Криму.

Нагадаємо, раніше у Мелітополі підірвали штаб "Єдиної Росії", який готував "референдум".

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Мелітополь Запорожская область
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