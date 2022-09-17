У селищі біля Мелітополя сталися одразу п'ять вибухів: що відомо

В селищі Богатир в районі Молочного лиману Запорізької області сталися одразу п'ять вибухів. Саме сюди нещодавно окупанти передислокували частину своєї військової техніки і особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Щойно: 5 вибухів в селищі Богатир в районі Молочного лиману, куди окупанти передислокували частину своєї військової техніки і особового складу", - написав він.

Федоров відзначив, що вибухи в Запорізькій області лунають вже вдруге за день.

"Зранку Радивонівка, тепер Богатир - вже вдруге за день в південно-західному напрямку військових баз рашистів", - додав очільник Мелітополя.

Оновлено 16.36. У Telegram-каналі "РИА Мелитополь" повідомляють про ще три вибухи. Загальна кількість їх 8.

"І знову одиночний з боку Лимана. Мабуть, не всіх добили. UPD ще один. Третій", - йдеться у повідомленні.