У селищі біля Мелітополя сталися одразу п'ять вибухів: що відомо
В селищі Богатир в районі Молочного лиману Запорізької області сталися одразу п'ять вибухів. Саме сюди нещодавно окупанти передислокували частину своєї військової техніки і особового складу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.
"Щойно: 5 вибухів в селищі Богатир в районі Молочного лиману, куди окупанти передислокували частину своєї військової техніки і особового складу", - написав він.
Федоров відзначив, що вибухи в Запорізькій області лунають вже вдруге за день.
"Зранку Радивонівка, тепер Богатир - вже вдруге за день в південно-західному напрямку військових баз рашистів", - додав очільник Мелітополя.
Оновлено 16.36. У Telegram-каналі "РИА Мелитополь" повідомляють про ще три вибухи. Загальна кількість їх 8.
"І знову одиночний з боку Лимана. Мабуть, не всіх добили. UPD ще один. Третій", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, у суботу, 17 вересня в окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух. Партизани підірвали залізницю, якою окупанти отримували боєприпаси з Криму.
Нагадаємо, раніше у Мелітополі підірвали штаб "Єдиної Росії", який готував "референдум".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.