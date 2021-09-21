В поселке Днепропетровской области построят стадион на месте пустыря

"Реконструируем спортивные арены в разных уголках области. Начали работы и в Божедаровке. Там современные условия создаем для учеников опорной школы. Уроки физкультуры, занятия в секциях должны проходить на новых стадионах. Удобных и безопасных", - отметил Резниченко.

Стадион строят на территории Божедаровской опорной школы.

"Я сама училась в этой школе. Спортивная площадка и тогда имел такой же вид. Но время идет. Сегодня дети нуждаются в других условиях для развития. Поэтому ждем новый стадион, где ученики будут заниматься спортом с удовольствием и без травм", - сказала и.о. директора школы Юлия Фокина.

На стадион уже заехала техника. Подрядчики начали из планирования будущего футбольного поля: оно будет с искусственной "травой", оснащенное дренажной системой. Вокруг поля обустроят беговые дорожки с наливной резины. Также на стадионе установят крытые трибуны на 100 зрителей.

В Божедаровской опорной школе учится 420 учеников.