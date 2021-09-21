У селищі Дніпропетровської області збудують стадіон на місці пустиря

"Реконструюємо спортивні арени у різних куточках області. Розпочали роботи і в Божедарівці. Там сучасні умови створюємо для учнів опорної школи. Уроки фізкультури, заняття в секціях мають проходити на нових стадіонах. Зручних та безпечних", - зазначив Резніченко.

Стадіон будують на території Божедарівської опорної школи.

"Я сама навчалася у цій школі. Спортивний майданчик і тоді мав такий самий вигляд. Але час іде. Сьогодні діти потребують інших умов для розвитку. Тож чекаємо на новий стадіон, де учні займатимуться спортом із задоволенням та без травм", - сказала в.о. директора школи Юлія Фокіна.

На стадіон вже заїхала техніка. Підрядники розпочали з планування майбутнього футбольного поля: воно буде зі штучною "травою", оснащене дренажною системою. Навколо поля облаштують бігові доріжки із наливної гуми. Також на стадіоні установлять криті трибуни на 100 глядачів.

У Божедарівській опорній школі навчається 420 учнів.