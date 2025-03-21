Посадовцям Департаменту соцполітики вручено підозри без наявності обґрунтованих доказів, - КМДА

Київ - єдине місто, яке надає послуги паліативного догляду шляхом соціального замовлення.Департамент соціальної та ветеранської політики компенсує вартість наданих послуг. Проте правоохоронці інкримінують департаменту вже другу статтю за надання соціальних послуг за соціальним замовленням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

"На сьогодні Київ - єдине місто в Україні, що почало надавати соціальні послуги паліативного догляду шляхом соціального замовлення відповідно до Закону України "Про соціальні послуги". Надавачі послуг - громадські та інші неприбуткові організації - чітко дотримуються державних стандартів, вимог до якості та обсягу надання послуг, які прописані в законі та нормативних актах. Департамент соціальної та ветеранської політики компенсує вартість наданих послуг. За версією слідства, кошти в розмірі близько 57 млн грн були використані не на обслуговування людей, які потребують паліативної допомоги. Фактичне використання коштів, сплачених станом на зараз, Департаменту надавачі послуги підтвердили актами виконаних робіт", - йдеться у повідомленні КМДА.

В департаменті зазначають, що це вже друга стаття, яку правоохоронці інкримінують за надання соціальних послуг за соціальним замовленням.

"Вперше виїмка документів та обшуки без ухвали суду та без жодних на те підстав проводили в Департаменті 24 грудня 2024 року за статтею 114-1 Кримінального кодексу України "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань", - повідомляють в КМДА.

Надання соціальної послуги паліативного догляду шляхом соціального замовлення включає роботу мультидисциплінарних команд. Вони забезпечують отримувача послуги доглядом, спостерігають за станом його здоров’я, сприяють у наданні медичних послуг, допомагають у забезпеченні технічними засобами реабілітації, надають допомогу у веденні домашнього господарства та багато іншого, пояснюють в КМДА.

Надавач послуг подав усі необхідні документи і переміг у конкурсі, оголошеному конкурсною комісією Департаменту. До складу цієї комісії також входять співробітники правоохоронних органів.

Усі конкурсні процедури проводяться згідно закону і прозоро. Вартість послуг та їх обсяги також визначені нормами і стандартами законів і підзаконних актів, наголошують в КМДА.

В мерії також додають, що працівники Департаменту надають правоохоронним органам усі запитувані документи, пов’язані із соціальним замовленням соціальних послуг. Та всіляко сприяють правоохоронним органам. І, зі свого боку, розраховують на об’єктивне й неупереджене слідство.

Як повідомлялося, сьогодні співробітники Служби безпеки України вручили повідомлення про підозру нібито у привласненні, розтраті майна (за статтею 191 ч. 5 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або групою осіб") заступникам директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА.