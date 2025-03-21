Должностным лицам Департамента соцполитики вручены подозрения без наличия обоснованных доказательств, - КГГА

Киев - единственный город, который предоставляет услуги паллиативного ухода путем социального заказа, Департамент социальной и ветеранской политики компенсирует стоимость предоставляемых услуг. Однако правоохранители инкриминируют департаменту уже вторую статью за предоставление социальных услуг по социальному заказу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"На сегодня Киев - единственный город в Украине, который начал предоставлять социальные услуги паллиативного ухода путем социального заказа в соответствии с Законом Украины "О социальных услугах". Поставщики услуг - общественные и другие неприбыльные организации - четко придерживаются государственных стандартов, требований к качеству и объему предоставления услуг, которые прописаны в законе и нормативных актах. Департамент социальной и ветеранской политики компенсирует стоимость предоставленных услуг. По версии следствия, средства в размере около 57 млн грн были использованы не на обслуживание людей, нуждающихся в паллиативной помощи. Фактическое использование средств, уплаченных по состоянию на сейчас, Департаменту поставщики услуги подтвердили актами выполненных работ", - говорится в сообщении КГГА.

В департаменте отмечают, что это уже вторая статья, которую правоохранители инкриминируют за предоставление социальных услуг по социальному заказу.

"Впервые выемка документов и обыски без решения суда и без всяких на то оснований проводили в Департаменте 24 декабря 2024 года по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины "Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований", - сообщают в КГГА.

Предоставление социальной услуги паллиативного ухода путем социального заказа включает работу мультидисциплинарных команд. Они обеспечивают получателя услуги уходом, наблюдают за состоянием его здоровья, способствуют в предоставлении медицинских услуг, помогают в обеспечении техническими средствами реабилитации, оказывают помощь в ведении домашнего хозяйства и многое другое, объясняют в КГГА.

Поставщик услуг подал все необходимые документы и победил в конкурсе, объявленном конкурсной комиссией Департамента. В состав этой комиссии также входят сотрудники правоохранительных органов.

Все конкурсные процедуры проводятся согласно закону и прозрачно. Стоимость услуг и их объемы также определены нормами и стандартами законов и подзаконных актов, отмечают в КГГА.

В мэрии также добавляют, что работники Департамента предоставляют правоохранительным органам все запрашиваемые документы, связанные с социальным заказом социальных услуг. И всячески способствуют правоохранительным органам. И, со своей стороны, рассчитывают на объективное и беспристрастное следствие.

Как сообщалось, сегодня сотрудники Службы безопасности Украины вручили уведомление о подозрении якобы в присвоении, растрате имущества (по статье 191 ч. 5 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или группой лиц") заместителям директора Департамента социальной и ветеранской политики КГГА.