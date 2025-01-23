Посадовця 110 ОМБр підозрюють в отриманні хабарів від бійців-ухилянтів: деталі справи

Підозру отримав командир групи матеріального забезпечення 110 ОМБр. За даними слідства, він з січня 2024 року військовий у змові зі своїм керівником (заступником командира бригади) організували механізм отримання грошей від військовослужбовців, які не хотіли проходити службу.

За половину зарплати бійці не з’являлись на службу. Деяким з них час від часу навіть оформлювали бойові виплати. Дії посадовців ЗСУ завдати збитків державі на понад 3 млн гривень.

ДБР зазначає, що кількість військових, які ухилялись від виконання обов’язку в такий спосіб, сягає понад 50 осіб.

Командиру групи вручили підозру у перевищенні службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Його загрожує до 12 років в'язниці.

Варто додати, що 27 грудня 2024 року працівники ДБР оголосили підозру заступнику командира бригади, який брав участь у вказаній схемі.

Фото: ДБР вручило підозру посадовцю 110 ОМБр (dbr.gov.ua)