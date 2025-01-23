Чиновника 110 ОМБр подозревают в получении взяток от бойцов-уклонистов: детали дела

Подозрение получил командир группы материального обеспечения 110 ОМБр. По данным следствия, он с января 2024 года военный в сговоре со своим руководителем (заместителем командира бригады) организовали механизм получения денег от военнослужащих, которые не хотели проходить службу.

За половину зарплаты бойцы не появлялись на службу. Некоторым из них время от времени даже оформляли боевые выплаты. Действия чиновников ВСУ нанести ущерб государству более чем на 3 млн гривен.

ГБР отмечает, что количество военных, которые уклонялись от выполнения долга таким образом, достигает более 50 человек.

Командиру группы вручили подозрение в превышении служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Стоит добавить, что 27 декабря 2024 года работники ГБР объявили подозрение заместителю командира бригады, который участвовал в указанной схеме.

Фото: ГБР вручило подозрение должностному лицу 110 ОМБр (dbr.gov.ua)