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Посадовці "Нафтогазу" відтепер зобов’язані подавати декларації про доходи, - роз’яснення НАЗК

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Україна, П'ятниця 11 листопада 2022 15:31
Посадовці "Нафтогазу" відтепер зобов’язані подавати декларації про доходи, - роз’яснення НАЗК Фото: керівників Нафтогазу зобов’язали подавати декларації про доходи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) надало роз'яснення щодо обов’язку посадових осіб НАК "Нафтогаз України" подавати декларації після зміни статуту компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Як зазначили в прес-службі, Кабмін 3 листопад прибрав зі статуту НАК нього положення про те, що компанія є юридичною особою приватного права.

Таким чином, НАК "Нафтогаз України" є юридичною особою публічного права, заявили у НАЗК.

"А посадові особи юридичних осіб публічного права є суб’єктами декларування. Під посадовими особами юридичних осіб публічного права слід розуміти осіб, які здійснюють організаційно-розпорядчі та/або адміністративно-господарські обов’язки (функції)", - йдеться в повідомленні.

Крім декларування, тепер на цих посадових осіб поширюються вимоги щодо:

  • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 28 закону "Про запобігання корупції");
  • запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (ст. 36 закону);
  • політичної нейтральності (ст. 40 закону);
  • до поведінки осіб (ст. 37 закону);
  • обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (ст. 22 закону);
  • одержання подарунків (ст. 23 закону) та інше.

Нові вимоги поширюються на НАК "Нафтогаз України" з моменту внесення змін до статуту, тобто з 3 листопада 2022 року. НАЗК поінформувало про це компанію відповідним листом, зазначили в агентстві.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів 3 листопада змінив статут НАК "Нафтогаз України", щоб призначити головою компанії Олексія Чернишова та уникнути конфлікту інтересів. Якщо в колишній редакції НАК був "підприємницьким товариством - юридичною особою приватного права", то в новій редакції НАК просто є "юридичною особою" - без визначення права.

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