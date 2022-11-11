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Руководители "Нафтогаза" теперь обязаны подавать декларации о доходах, - разъяснение НАПК

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Украина, Пятница 11 ноября 2022 15:31
Руководители "Нафтогаза" теперь обязаны подавать декларации о доходах, - разъяснение НАПК Фото: руководителей Нафтогаза обязали подавать декларации о доходах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) дало разъяснение об обязанности должностных лиц НАК "Нафтогаз Украины" подавать декларации после изменения устава компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК .

Как отметили в пресс-службе, Кабмин 3 ноября убрал из устава НАК положение о том, что компания является юридическим лицом частного права.

Таким образом, НАК "Нефтегаз Украины" является юридическим лицом публичного права, заявили в НАПК.

"А должностные лица юридических лиц публичного права являются субъектами декларирования. Под должностными лицами юридических лиц публичного права следует понимать лиц, осуществляющих организационно-распорядительные и/или административно хозяйственные обязанности (функции)", - говорится в сообщении.

Кроме декларирования, теперь на этих должностных лиц распространяются требования по:

  • предотвращение и урегулирование конфликта интересов (ст. 28 закона "О предотвращении коррупции");
  • предотвращение конфликта интересов в связи с наличием у лиц предприятий или корпоративных прав (ст. 36 закона);
  • политической нейтральности (ст. 40 закона);
  • к поведению лиц (ст. 37 закона);
  • ограничение использования служебных полномочий или своего положения (ст. 22 закона);
  • получение подарков (ст. 23 Закона) и другое.

Новые требования распространяются на НАК "Нефтегаз Украины" с момента внесения изменений в устав, то есть с 3 ноября 2022 года. НАПК проинформировало об этом компанию соответствующим письмом, отметили в агентстве.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров 3 ноября изменил устав НАК "Нафтогаз Украины", чтобы назначить главой компании Алексея Чернышова и избежать конфликта интересов. Если в бывшей редакции НАК был "предпринимательским обществом - юридическим лицом частного права", то в новой редакции НАК просто является "юридическим лицом" - без определения права.

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