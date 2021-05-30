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Посадку самолета в Минске могли готовить для Тихановской, - NEXTA

Автор: Даша Харченко

Спецоперация с посадкой самолета Ryanair в Минске могла быть направлена на задержание не журналиста Романа Протасевича, а лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Она находилась в Афинах 12-14 мая.

Об этом сообщает NEXTA Live.

Отмечается, что почтовый ящик, из которого якобы поступило сообщение о минировании самолета был создан 14 мая, когда в Афинах находилась Тихановская.

"Предположительно, операцию с принудительной посадкой самолета готовили под Тихановскую. Почтовый ящик на Protonmail, с которой якобы движение ХАМАС направил Минского аэропорта письмо о минировании самолета Ryanair Афины - Вильнюс, был создан за 9 дней до инцидента - 14 мая", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 мая белорусский режим принудительно посадил рейс Ryanair из Греции в Литву, которым летели Протасевич и София Сапега. После посадки самолета белорусские силовики задержали Протасевича и его спутницу.

После этого Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Британия и США, которые входят в G7, а также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отреагировали на задержание основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Беларуси. Они пригрозили режиму Александра Лукашенко новыми санкциями.

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