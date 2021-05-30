Посадку самолета в Минске могли готовить для Тихановской, - NEXTA

Отмечается, что почтовый ящик, из которого якобы поступило сообщение о минировании самолета был создан 14 мая, когда в Афинах находилась Тихановская.

"Предположительно, операцию с принудительной посадкой самолета готовили под Тихановскую. Почтовый ящик на Protonmail, с которой якобы движение ХАМАС направил Минского аэропорта письмо о минировании самолета Ryanair Афины - Вильнюс, был создан за 9 дней до инцидента - 14 мая", - говорится в сообщении.