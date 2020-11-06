При посадке на рейс во Францию надо иметь тест на COVID-19, - посольство

Фото: регистрация в аэропорту "Киев" (РБК-Украина)

Франция вводит обязательный тест методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) при посадке на авиарейс в страну. ПЦР-тест должны иметь все украинцы в возрасте от 11 лет, которые хотят полететь во Францию.

Об этом сообщает посольство Франции в Украине.

Тест должен быть отрицательным и проведенным не позднее чем за 72 часа до вылета. Без этого теста в посадке на рейс будет отказано.

Это правило начнет действовать с 11 ноября.

Напомним, Словакия планирует с 9 ноября начать проверять на коронавирус украинцев во время пересечения границы. Проверять будут с помощью тестов на антиген.

Кроме того, сегодня Украина обновила список стран "красной зоны". При возвращении в Украину из стран "красной зоны" нужно делать тест на коронавирус или проходить самоизоляцию.

Добавим, из-за комендантского часа в Венгрии изменились правила пропуска через украинско-венгерскую границу. Во время действия комендантского часа в Венгрию будут пропускать не всех.