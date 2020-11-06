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При посадці на рейс до Франції треба мати тест на COVID-19, - посольство

Київ, П'ятниця 06 листопада 2020 21:38
При посадці на рейс до Франції треба мати тест на COVID-19, - посольство
Фото: реєстрація в аеропорту "Київ" (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Франція вводить обов'язковий тест методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) при посадці на авіарейс до країни. ПЛР-тест повинні мати всі українці віком від 11 років, які хочуть полетіти до Франції.

Про це повідомляє посольство Франції в Україні.

Тест має бути негативним та проведеним не пізніше ніж за 72 години до вильоту. Без цього тесту в посадці на рейс буде відмовлено.

Це правило почне діяти з 11 листопада.

Нагадаємо, Словаччина планує з 9 листопада почати перевіряти на коронавірус українців під час перетину кордону. Перевіряти будуть за допомогою тестів на антиген.

Крім того, сьогодні Україна оновила список країн "червоної зони". При поверненні в Україну з країн "червоної зони" потрібно робити тест на коронавірус або проходити самоізоляцію.

Додамо, через комендантську годину в Угорщині змінилися правила пропуску через українсько-угорський кордону. Під час дії комендантської години в Угорщину пропускатимуть не всіх.

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