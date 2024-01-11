Посада генсека НАТО має дістатися країні, яка справно платить за оборону, - глава МЗС Латвії

Вища посада в НАТО має дістатися країні, яка справно платить за оборону.

Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Криш'яніс Каріньш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Він вважає, що цю посаду має обійняти людина з країни, яка справно платить за оборону.

За його словами, цього року Латвія інвестує в оборону "близько 2,4% ВВП, а в найближчі три роки ми плануємо довести ці витрати до 3%".

"Ми ніби вкладаємо гроші туди, де знаходяться наші роти. Що дуже важливо, я думаю, для будь-якого генерального секретаря, щоб мати можливість говорити з тими членами, які ще не роблять цього", - заявив міністр.

Посада генсека НАТО

Чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг неодноразово заявляв, що не хотів би залишатися генсеком НАТО, проте йому досі не можуть знайти гідну заміну.

Країни-члени Альянсу обговорювали різні варіанти наступників Столтенберга. Серед можливих претендентів був і міністр оборони Британії Бен Уоллес. Однак його кандидатуру не підтримали у США.

Також ходили чутки про призначення генсеком глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, прем'єра Данії Метте Фредеріксен, глави уряду Естонії Каї Каллас і прем'єра Іспанії Педро Санчеса.

У червні повідомлялося, що Столтенберг, імовірно, залишиться на своїй посаді ще на один рік.

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