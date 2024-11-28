POS-термінали в магазинах працюватимуть без світла до 12 годин

Державний ПриватБанк поетапно оновлює мережі POS-терміналів. Нові моделі терміналів працюють в автономному режимі до 12 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу ПриватБанку.

Протягом найближчих місяців банк планує забезпечити сучасними моделями терміналів нових клієнтів послуги еквайрингу, а також замінити частину пристроїв, які працюють та вже морально застарілі.

Як зазначили в банку, нові термінали забезпечать стабільну роботу підприємців, що наразі є особливо актуальним в період відключень електроенергії.

Зокрема, термінали можна використовувати як касовий апарат завдяки інтеграції з додатком ПРРО “КАСА”. Це допомагає підприємцям спрощувати роботу та переходити на цифрові формати обліку.

Нагадаємо, за даними НБУ, загальна чисельність POS-терміналів на 1 жовтня в Україні становить 511 тисяч. Кількість терміналів ПриватБанку - 312 тисяч.

Державні банки скоротили мережу власних банкоматів. Їх загальна кількість становить 28,4 тисяч, у тому числі у ПриватБанку 17,3 тисяч.

Нагадаємо, Україна пройшла вересень та жовтень без графіків відключень світла. Світло почали відключати після масованої атаки 17 листопада.

"Укренерго" готується до кількох варіантів. Найгірший сценарій передбачає продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації. У такому разі світло відключатимуть до 8 годин на добу .